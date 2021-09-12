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    İzmir'de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu

    Bornova ilçesinde, Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed, ormanda ölü olarak bulundu.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 06:57
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    İzmir'de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu

    Naldöken Mahallesi ormanlık alan içerisinde, ormanlık alanda bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde 55 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    ÇUVALINDA TESTERE VE TÜFEK BULUNDU

    Ekiplerin yaptığı incelemede olay yeri yakınlarında çuval içerisinde motorlu testere ve av tüfeği bulundu. Savcının incelemesinin ardından Hüseyin Elmuhammed'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu #1

    SIRTINDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI İDDİASI

    Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed'in çuvala koyduğu av tüfeğinin sırtındayken ateş aldığı ve bundan dolayı yaşamını yitirdiğini belirledi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu #2

    İzmir de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu #3

    İzmir de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu #4

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    İzmir de Suriye uyruklu kişi, sırtından vurulmuş halde bulundu #6

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