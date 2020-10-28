İzmir'de Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı

Suriyeli bir ailenin evine giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre evde bulunan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Şüpheli, evdekilerin uyanması üzerine çocuğu bırakıp kaçtı.

M.T. ve imam nikahlı eşi N.B., uyurken iddiaya göre ailenin İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Meriç Mahallesi'ndeki evine kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli girdi.

Şüpheli, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ailenin uyuduğu sırada, N.B.'nin yanında yatan 2 yaşındaki A.T.'yi almaya çalıştı.

Durumu fark eden anne N.B.'nin çığlık atması üzerine, şüpheli çocuğu bırakarak evden kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

M.T.'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, M.T.'nin evine giren ve çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.