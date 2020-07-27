İzmir’de sürücü ayağıyla otomobil kullandı

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Yanındaki kız arkadaşı ile birlikte lüks otomobilin üzerine çıkan sürücü, tek ayağıyla direksiyonu çevirdi.

Trafikte terörün adresi bu kez İzmir’in Karşıyaka ilçesi…

Bir maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte akan trafikte otomobilin üzerine çıktı.

Seyir halindeki sürücü, otomobilin direksiyonunu ise tek ayağıyla çevirdi. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜLÜMSEYEREK KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Çeken kişinin “Harikasınız” demesi de dikkatlerden kaçmadı.

İzmir'de üstünde oturduğu arabayı ayağıyla kullanan sürücü İZLE

Yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden maganda, bir de gülümseyerek poz verdi.