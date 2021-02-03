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- İzmir'de suya giren polis takdir topladı
İzmir'de suya giren polis takdir topladı
Sel suyunun içinde ilerleyen polis, araçları kontrol etti. Polisin bu davranışı, herkesin takdirini kazandı.
- İHA
- 03.02.2021 - 13:05
- Güncelleme : 03.02.2021 - 13:11
İzmir'de meydana gelen sel felaketinde sokaklar ve yollar su altında kaldı.
Hayatın durma noktasına geldiği kentte vatandaşlar, çeşitli zorluklarla karşılaştı.
POLİS, VATANDAŞLARIN YARDIMINA KOŞTU
Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan İzmir polisi, yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların yardımına koştu.
Polisler, suya gömülen araçları iterek yardımcı oldu. Ekipler, kimi zaman da kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek verdi.
BELİNE KADAR SUYA GİRDİ
Selin araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis, beline kadar suya girdi.
Suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimsenin olup olmadığını tek tek kontrol etti. Görüntüler, sosyal medyada takdir topladı.
İzmir'de su içinde kalan araçları kontrol eden polis ViDEO