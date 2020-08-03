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    İzmir'de tahliye edilen bir bina yandı

    Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen siteye yangın sıçradı.
    • AA
    • 03.08.2020 - 05:36
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 05:36
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    İzmir'de tahliye edilen bir bina yandı

    İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını meydana gelmişti. Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

    79 HANELİK SİTE DE YANDI

    Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı. Siteye ulaşan alevler evin de yanmasına sebep oldu.

    Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler de tahliye edildi.

    İzmir'de tahliye edilen bir bina yandı VİDEO


    İzmir'de tahliye edilen bir bina yandı #1

    SİVİL ARAÇ ULAŞIMINA KAPATILDI

    Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere karayolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.

    Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.

    İzmir'de tahliye edilen bir bina yandı #2

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