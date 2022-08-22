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    İzmir’de, taksi şoförü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

    Kontrolünün kaybeden taksi şoförü İdris Y., beton bariyerlere çarptı. Takla atan araç hurdaya dönerken, İdris Y. yaralı olarak kurtarıldı.
    • 22.08.2022 - 08:45
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    İzmir’de, taksi şoförü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

    İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında, saat 01.00 sıralarında, Karşıyaka yönüne seyir halinde olan İdris Y. isimli taksi şoförü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için olay yerinde çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri, takside bulunan sürücü İdris Y.'yi çıkardı.

    DHA’nın haberine göre; sağlık ekiplerine teslim edilen İdris Y., olay yerinde tedavi edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

    İzmir’de, taksi şoförü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı #1

    Hurdaya dönen araçtan yaralı çıktı

    Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartılan İdris Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Taksinin kaldırılması ile birlikte trafik akışı normale döndü.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir’de, taksi şoförü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı #2


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