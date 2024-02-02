İzmir'de taksici cinayetinin tüm ayrıntıları: Cani, kurbanın kızını aradı İzmir'de müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsü Oğuz Erge'yi tabancayla sırtından vurarak öldüren katil Delil Aysal'ın, talihsiz adamın kızını arayarak 'baban kan kaybından ölecek' dediği ortaya çıktı.

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DHA

Türkiye, dün İzmir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor.

Gaziemir ilçesinde, gece 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Arka koltuktan ateş etti

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran anlar araç kamerasında

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor.

Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"Bir anda gasp fikri geldi"

Aysal, polisteki ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim" dedi. Aysal'ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa 'Pişmanım' dediği öğrenildi.

Meslektaşlarından konvoy

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge'nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge'nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

Taksici Erge'nin cenazesi, Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Erge'nin cenazesi, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.

Taksiciyi vurup kızını aramış: Baban kan kaybından ölecek

Erge’nin komşularından Aslan Kocalar, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar" dedi.

Aracı ben teslim ettim

Erge'nin kullandığı taksinin sahibi Murat Akbaba, "Taksiyi saat 03.00'da Oğuz'a teslim ettim. O gün o çalışacaktı. Saat 04.00'te gelen telefonla acı olayı öğrendim. Üzücü bir durum. Diyecek bir şey yok. Konuşmaları duyuluyor. 'Zaten ben de şimdi aracı yeni aldım. Yarın sanayiye götüreceğim' diyor. Araçta hasar vardı. Boya kaporta olacaktı.

Tamamıyla iyi niyeti güzel bir insandı. Allah rahmet etsin. Oğuz, müşteri olarak aracına aldığı kişiye 'Hava soğuk. O nedenle seni aldım' diyor. O kişinin 'Zaten geçen 3 araba beni almadı' diye karşılık vermesi üzerine Oğuz 'Seni bu halde kar maskeli almazlar' diyor" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi, saygılı, efendi biriydi"

Oğuz Erge'nin taksici arkadaşlarından Oktar Karakoç da "Oğuz'u uzun yıllardır tanıyorum. Çok iyi, saygılı, efendi biriydi. Kendi halindeydi. Onu kaybettiğimiz için üzgünüm. Taksicilerin çok sorunları var. Şimdi taksici, müşteriyi almak için durmadı mı suç. Buna bir çözüm bulunması lazım. Taksiciler olarak biz, kimin iyi kimin kötü niyetli olduğunu bilemeyiz. Buna bir çözüm bulunması gerek. Korunmak istiyoruz" diye konuştu.

"10 seneden beri hiçbir ölümlü hadise olmadı"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Burada bizim yaptığımız uygulamanın haklı olduğunu gördük. Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu. İş güvenliği ile ilgili bunun tedbiri araç kamerasıdır, teknolojik araçlar, gereçlerdir. Bizde son 10 seneden beri hiçbir ölümlü hadise olmadı. Bu teknolojiye yaptığımız yatırımdan dolayı, araçların takibinden dolayı. Özellikle kamera caydırıcı oluyor. Bu hadiseyi yapan araçta kamera olduğunu bilmiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 6 saat gibi kısa bir süreçte faili yakaladı. İnşallah en ağır cezayı alır. Bugün cenazemizi kaldırıyoruz. Buradan alacağız Söke’ye götüreceğiz. Söke’de defnedilecek" dedi.

Alınması gereken tedbirler içinde en uygun olanının 'teknolojik tedbirler' olduğunu aktaran Anık, "Bazı arkadaşlarımız, 'Başkanım kabin yapalım arabanın içine' diyorlar. Arkadaşlar bizim kullandığımız arabalar küçük. Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'nın da birçok yerinde yok. Bir tek Amerika'da var. Belirli bir ülkede var. Kabini koyduğun zaman şoför koltuğunu ileri geri oynatman mümkün değil" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)