İzmir'de taksiciyi katleden Delil Aysal’a istenen ceza belli oldu İzmir’de kendisini ‘Üşümesin’ diye aracına alan taksici Oğuz Erge‘yi katleden Delil Aysal’a üç suçtan dava açılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

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ensonhaber.com

Türkiye bu cinayeti kanı çekilerek izlemişti...

İzmir Gaziemir’de evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Taksi şoförü Erge’yi bir süre çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

3 el ateş etti

Görüntülere göre zanlı, Erge'nin ense bölgesine 3 el ateş etti.

Zanlı, araçta arama yaptı ve bir süre sonra Erge'nin cep telefonu ve kulaklığını alarak araçtan uzaklaştı.

Kimseye güvenmemesi öğüdü verdi

Görüntülerde, cinayet zanlısı Aysal'ın, kamera ses kayıtlarına göre, Erge'ye kimseye güvenmemesini öğütlemesi de dikkat çekmişti.

Oğuz Erge, Aysal'ı soğuk havaya nedeniyle aracına almıştı.

Yakalandı

Aysal, kısa süre sonra silahıyla birlikte yakalandı.

İlk ifadelerinde, cinayeti üstlenen Aysal, kamera kayıtlarına rağmen çelişkili ifadelerle kendini savunmaya çalıştı.

İddianame hazırlandı

İzmir’de gece yarısı kendisini ‘üşümesin’ diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, öldürme bakımından "tasarlayarak" ya da "canavarca hisle ödürmeyi" kabul etmedi.

Kasten öldürme suçu yöneltildi

Aysal’a "Bir suçun delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu yöneltildi.

Aysal’a “nitelikli kasten adam öldürme”, “nitelikli yağma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından dava açıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet

Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Tutuklanan Aysal'ın emniyette çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.