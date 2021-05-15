Kaza sonrası kontrolden çıkan tırın altında kalan 2 yaya hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

İzmir Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi.

KALDIRIMDAKİ YAYALAR DORSENİN ALTINDA KALDI

Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de taksiyle çarpışan tır devrildi

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.