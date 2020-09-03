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İzmir'de tanınmış iş adamı evinde ölü bulundu

İzmir'de tanınmış iş adamı evinde ölü bulundu

38 yaşındaki işletmecinin boğazında kesik olduğu tespit edilirken, ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.