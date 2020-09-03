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- İzmir'de tanınmış iş adamı evinde ölü bulundu
İzmir'de tanınmış iş adamı evinde ölü bulundu
38 yaşındaki işletmecinin boğazında kesik olduğu tespit edilirken, ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.
- DHA
- 03.09.2020 - 16:48
İzmir’in Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu 38 yaşındaki Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.