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    İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde kazak kazı yapan 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 23:42
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    İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi'nde arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

    Kazı alanında yapılan aramada 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi

    Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı VİDEO


    İzmir de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı #1


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