Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigaralar bulunduğu fabrikayla birlikte ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 18 şahsa ise adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi, dağıtımı ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan teknik ve fizik takibin sonucunda operasyon düzenledi.

Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde 1 üretim adresi, Buca ilçesinde 1 depo ve Torbalı ilçesinde 1 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

KAÇAK SİGARA FABRİKASI KURDULAR

Yapılan aramalarda 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara, 460 bin adet boş makaron, 5.5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon adet sigara filtresi, 2.5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 1 adet makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara fabrikasına el konuldu.

KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 50 MİLYON TL

Operasyonda elde edilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlendi.

İzmir'de tarihi kaçakçılık operasyonu VİDEO



18 KİŞİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek kaçak fabrika ve tek seferde en büyük dolu makaron sigara ele geçirilen operasyonu oldu.