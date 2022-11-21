- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu
İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu
Ailesi tarafından evinde ölü olarak bulunan genç kadın üzerinde yapılan ilk bulgularda, boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
- 21.11.2022 - 09:28
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:38
İzmir'in Bergama ilçesinde 28 yaşındaki Özlem Camgöz, tarladan eve döndü.
Anne ve babası eve geldiğinde kızlarının cansız bedeni karşılaşması üzerine durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bir şüpheli gözaltına alındı
Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre, şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.