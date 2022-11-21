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İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu

İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu

Ailesi tarafından evinde ölü olarak bulunan genç kadın üzerinde yapılan ilk bulgularda, boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.