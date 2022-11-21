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    İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu

    Ailesi tarafından evinde ölü olarak bulunan genç kadın üzerinde yapılan ilk bulgularda, boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
    • 21.11.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:38
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    İzmir'de tarladan dönen kadın ölü bulundu

    İzmir'in Bergama ilçesinde 28 yaşındaki Özlem Camgöz, tarladan eve döndü.

    Anne ve babası eve geldiğinde kızlarının cansız bedeni karşılaşması üzerine durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

    Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bir şüpheli gözaltına alındı

    Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G. isimli bir kişi gözaltına alındı.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de tarladan dönen kadın ölü bulundu #1


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