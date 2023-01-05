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    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı

    Evde çıkan tartışmada tansiyonun yükselmesiyle elindeki bıçakla trans kadın olduğu iddia edilen şahsı boğazından bıçaklayan şüpheli, kaçtı. Yaralı hayatını kaybederken, şüpheli yakalandı.
    • 05.01.2023 - 08:37
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:14
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    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı

    İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde cinayet yaşandı.

    4 katlı binanın ikinci katında yaşanan olayda, trans kadın olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Ece Erdoğan, M.F. isimli şahısla evinde tartıştı.

    Yaşanan arbedede tansiyon yükselince M.F., yanında bulundurduğu bıçak ile Erdoğan’ı boğazından bıçakladı.

    Hayatını kaybetti

    Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı #1

    Taksiyle kaçtığı tespit edildi

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve M.F.’nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi.

    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı VİDEO

    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı #2

    Gözaltına alındı

    Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

    İHA'nın aktarımına göre; şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir’de tartışma cinayetle sonuçlandı #3


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