İzmir'de tartıştığı 2 amcasını vurdu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Ercan K., çıkan tartışmada tarlalarında çalıştığı amcası Süleyman K.'yı tabancayla öldürdü, diğer amcası Osman K.'yı yaraladı.

İzmir Torbalı'nın kırsal Ahmetli Mahallesi'nde mesire alanı yakınındaki bir tarlada meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Ercan K. ile amcaları 47 yaşındaki Süleyman K. ve 65 yaşındaki Osman K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ercan K., yanındaki tabanca ile her iki amcasına da peş peşe ateş etti.

İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Ercan K., olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR AMCASI ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kardeşten Süleyman K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Osman K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ercan K., jandarma ekiplerine teslim olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





