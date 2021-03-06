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    İzmir'de tartıştığı babasını defalarca bıçakladı

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı tartışmada babasını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, her yerde aranıyor.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 09:02
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    İzmir'de tartıştığı babasını defalarca bıçakladı

    İzmir’in Konak ilçesi 806 sokakta bulunan evde Erkan A. ile babası Türkettin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Erkan A., babası Türkettin A.'yı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

    Olayın ardından Erkan A. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    BABANIN DURUMU AĞIR

    Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Türkettin A.'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

    Burada tedaviye alınan Türkettin A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir de tartıştığı babasını defalarca bıçakladı #1

    FİRARİ ZANLI ARANIYOR

    Polis ekipleri babasını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Erkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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