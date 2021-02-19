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    İzmir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

    Kemalpaşa ilçesinde M.Ş sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
    • AA
    • 19.02.2021 - 03:22
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 03:27
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    İzmir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde  M.Ş, 196 No'lu Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

    Tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

    MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

    İzmir'de tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü VİDEO

    İzmir de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü #1

    İzmir de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü #2

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