İzmir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Kemalpaşa ilçesinde M.Ş sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde M.Ş, 196 No'lu Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığını belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'de tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü VİDEO