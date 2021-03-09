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    İzmir'de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı

    Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 06:50
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    İzmir'de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı

     

    Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Murat A., sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle 33 yaşındaki G.Ö. ile tartışmaya başladı.

    BOYNUNA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine G.Ö. ekmek bıçağı ile Murat A.'ya saldırdı. Murat A. boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, can havli ile olay yerinden kaçtı.İzmir de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı #1

    SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

    Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.Ö.'yü suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı #2


    İzmir de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı #3

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