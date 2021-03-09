İzmir'de tartıştığı kişiyi ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı

Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Murat A., sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle 33 yaşındaki G.Ö. ile tartışmaya başladı.

BOYNUNA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine G.Ö. ekmek bıçağı ile Murat A.'ya saldırdı. Murat A. boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, can havli ile olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, G.Ö.'yü suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



