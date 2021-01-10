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    İzmir'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

    İzmir'in Bayındır ilçesinde M.B., tartıştığı komşusu Eray Umutlu'yu bıçaklarken, ağır yaralanan Umutlu kurtarılamadı.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 07:33
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    İzmir'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

     

    İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde Eray Umutlu (46) ile komşusu M.B. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki bıçakla Umutlu'yu yaraladı. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk ekildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Umutlu, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Fen İşleri'nde çalıytığı öğrenilen Umutlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmir de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü #1

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