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    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi

    Nakit para ihtiyacı olanlara faiz ile para verip mağdurlardan tehdit ve cebir yolu ile taşınmazlarını alan tefeci şebekesine, helikopter destekli operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı.
    • 16.08.2022 - 15:57
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    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi

    İzmir’in Aliağa ilçesinde, acil nakit para arayışına giren kişilere tefe usulü para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalattıran, maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koyan mağdurların üzerinde bulunan taşınmazları tehdit ve cebirle kendi üzerlerine alıp ortalama 65 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aliağa KOM Grup Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

    Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin adresleri belirlendi.

    DHA’nın haberine göre; bugün, belirlenen adreslere özel hareket polisi ve helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramalarda; doldurulmaya hazır 33 boş senet, 13 dolu senet, 5 mağdurun isimleri ve alacak miktarlarının not edildiği ajanda, 2 doldurulmuş senet fotokopisi, mağdurlara ait ödeme emirli 5 dekont, 1 vekaletname, mağdurlara ait 2 tapu, üzerlerinde mağdurların ve para miktarlarının yazılı olduğu çok sayıda not kağıdı, 3 tabanca ve 24 tabanca mermisi ile 51 bin 600 lira ele geçirildi.

    Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi VİDEO

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #1

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #2

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #3

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #4

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #5

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #6

    İzmir’de tefeci şebekesine helikopter destekli operasyon düzenlendi #7


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