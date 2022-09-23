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    İzmir'de teğmenin silah zoruyla telefonunu aldılar, takiple yakalandılar

    Karşıyaka ilçesinde, teğmen T.Ö.'nün silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını alan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.
    • 23.09.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:29
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    İzmir'de teğmenin silah zoruyla telefonunu aldılar, takiple yakalandılar

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı ile sahil kenarında oturan Teğmen T.Ö.'nün yanına 4 şüpheli geldi.

    Tabanca çıkartan şüpheliler, T.Ö.'nün zorla cep telefonunu ve cüzdanını aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. T.Ö.'nün verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelilerin olay yerinden taksi ile kaçtığını tespit etti.

    3 şüpheli yakalandı

    Şüphelilerin Bayraklı ilçesine kaçma ihtimaline karşı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği'nde görevli polis memurları da yakalama çalışmasına katıldı. Bayraklı ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakalandı.

    Tabanca ele geçirildi

    Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, T.Ö.'den zorla alınan telefon bulunurken, kendilerine ait bir tabanca da takside ele geçirildi. Bayraklı polisi, teğmenin silah zoruyla telefonu ve cüzdanın gasbeden F.P. (21), B.P. (23) ve H.H.'yi (19) gözaltına alındı.

    Kimlik sorgularında 3 şüphelinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler üzerinden çıkan T.Ö.'ye ait cep telefonu teslim edilirken, cüzdanı kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi.

    Başka bir kişiyi gasbettikleri ortaya çıktı

    Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasbetttiği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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