İzmir'de tehlikeli gösteri: İki motosikletli trafikte tek teker üzerinde ilerledi

İzmir'de seyir halindeyken ön kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen iki motosiklet sürücüsü, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Akan trafikte uzun süre bu şekilde giden sürücülerden birinin plakasını gizlediği görülürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.