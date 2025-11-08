İzmir'de tehlikeli gösteri: İki motosikletli trafikte tek teker üzerinde ilerledi

- İzmir'de iki motosikletli, trafikte tek teker üzerinde ilerleyerek tehlikeli bir gösteri yaptı.
- Sürücülerden biri plakasını gizledi ve bu anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
- Gösteri, hem sürücülerin hem de diğer araçların güvenliğini riske attı.
İzmir'de seyir halindeyken ön kaldırarak tek teker üzerinde ilerleyen iki motosiklet sürücüsü, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.
Akan trafikte uzun süre bu şekilde giden sürücülerden birinin plakasını gizlediği görülürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.