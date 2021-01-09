Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları

İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları

Tekerlekli sandalye ile iş yerlerine giden ve yanlarında bir de çocukları bulunan cep telefonu hırsızı karı koca tutuklandı.