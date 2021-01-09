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    İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları

    Tekerlekli sandalye ile iş yerlerine giden ve yanlarında bir de çocukları bulunan cep telefonu hırsızı karı koca tutuklandı.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 13:22
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    İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Ekipler, olayların yaşandığı giyim ve ayakkabı mağazalarında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Yapılan incelemelerde ise şüphelilerin İ.T. (24) ve eşi D.T. (25) olduğu tespit edildi.

    HIRSIZ ÇİFT TUTUKLANDI

    Tekerlekli sandalyeli hırsızlar polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kamera görüntülerinde ise şüphelilerin müşteri gibi içeriye girerek kasa üzerinde bulunan cep telefonlarını aldıkları görüldü.

    İzmir'de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları

    İzmir de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları #1

    İzmir de tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları #2

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