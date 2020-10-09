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    İzmir'de tekneye operasyon: Çok sayıda sığınmacı yakalandı

    Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 09:28
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    İzmir'de tekneye operasyon: Çok sayıda sığınmacı yakalandı

    İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

     

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