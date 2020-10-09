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- İzmir'de tekneye operasyon: Çok sayıda sığınmacı yakalandı
İzmir'de tekneye operasyon: Çok sayıda sığınmacı yakalandı
Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 09.10.2020 - 09:28
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.