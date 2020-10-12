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    İzmir'de telefon alışverişinde kan döküldü: 3 yaralı

    İki grup arasında telefon alışverişi tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabanca ile ayaklarından vurulan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 07:38
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 07:38
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    İzmir'de telefon alışverişinde kan döküldü: 3 yaralı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kardeş oldukları öğrenilen Ali İmran A. ile Fevzi A., internet üzerinden telefon alışverişi yapmak üzere öğlen saatlerinde Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile buluştu.

    Bir kafede oturan iki grup, telefon alışverişini tamamladı. Aradan geçen kısa süre sonra iddiaya göre satılan telefonun arızalı olduğu iddiası ile iki grup sözlü olarak tartıştı.

    İzmir'de telefon alışverişinde kan döküldü: 3 yaralı VİDEO

    BACAKLARINDAN VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A. belinden çıkardığı tabanca ile karşı gruba ateş açtı. Olayda, Emre T., Emre K. ve Kadir K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayı gerçekleştiren iki kardeş, olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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    POLİS İKİ KARDEŞİ ARIYOR

    Yaralılar ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; polis, olaydan sonra kaçan iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

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