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    İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü

    İzmir'de Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartışan Mehmet Raşit Ö., Özyekin'i 7 el ateş ederek ağır yaraladı. Özyekin vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle hayatını kaybetti.
    • 11.06.2022 - 04:04
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    İzmir'de telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü

    İzmir'de saat 23.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta, Mehmet Raşit Ö., bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin ile telefonda tartıştı. Mehmet Raşit Ö., telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu sokağa geldi.

    7 el ateş etti

    Mehmet Raşit Ö., karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İzmir de telefonda tartıştığı kişiyi 7 el ateş ederek öldürdü #1

    Doktorların müdahalesi yetmedi, hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, Mehmet Raşit Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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