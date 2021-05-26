İzmir'de telefonlara ulaşıp, dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

İzmir'de N.K isimli bir şahıs, akıllı telefonlara girerek banka uygulamalarına ulaştığı 10 kişiyi dolandırdı.

İzmir'de yaşayan N.K isimli şahıs, 7 ilde 10 kişinin telefonuna ulaşmayı başardı. Telefon üzerinden dolandırıcılık yapan N.K., bir mağdurun şikayeti üzerine yakalandı.

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Z.Ş. isimli şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek, cep telefonuna SMS olarak bir link geldiğini, bu linke tıkladıktan sonra telefonunun kontrolünü kaybettiğini, olaydan şüphelenip müşterisi olduğu bankayla görüştüğünde hesabından bilgisi dışında QR Kod yöntemiyle, 3 bin 650 TL para çekildiğini söyledi.

34 BİN 540 TL ÇEKMİŞ

Z.Ş.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmadan şüphelinin N.K. olduğunu belirlerken, soruşturmayı genişletilen ekipler, şüphelinin 6 ilde 9 kişinin daha aynı yöntemle hesaplara erişip, dolandırdığını fark etti.

Şüphelinin, aralarında Z.Ş.'nin de bulunduğu 10 kişinin hesaplarından, toplamda 34 bin 540 TL haksız kazanç elde ettiğini tespit edildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli N.K.'yi gözaltına aldı, burada yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 laptop, 1 hafıza kartı, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., tutuklandı.



