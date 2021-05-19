İzmir'de terastan düşen Derya'yı gören komşu konuştu: Tartışma sesi duymadım

Ağır yaralanan Derya Kılıç’ın tutuklanan sevgilisi Deniz Özarslan'ın “Derya ile tartıştık, teras kenarına gitti. Ayağı kaydı düştü” ifadesi, görgü tanığının ifadesiyle çelişti.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Şehit Nihatbey Caddesi’nde 4 katlı binanın terasında alkol alan Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışma sırasında 24 yaşındaki Derya Kılıç, terastan düştü.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özarslan ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AYAĞI KAYDI, BEN İTMEDİM"

Özarslan’ın emniyetteki ifadesinde, "Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya’nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı. Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim" dediği belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: TARTIŞMA SESLERİ DUYMADIM

Aynı apartmanda görgü tanığı ise polise verdiği ifadesinde Kılıç’ın terastan sarktığını, yardıma koştuğunu ama yetişemediğini belirterek, "Evimde otururken pencereden bir kadının terastan sarktığını gördüm. Koştum ama yetişemedim. Onun öncesinde ise herhangi bir tartışma sesi duymadım. Bağrışma duymadım." dediği bildirildi.

PARMAKLARINI OYNATTI

Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi.

SİLAHLI TEHDİT: ÜZERİNE MERMİ BOŞALTIRIM

Öte yandan Kılıç ile Özarslan'ın daha önce davalık oldukları ortaya çıktı.

Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin’i tehdit ettiği belirtildi. Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Kılıç ile Özarslan’ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü.