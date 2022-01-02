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İzmir’de tezgahının başında ölü bulundu
82 yaşındaki yaşlı adam, ikinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili inceleme başlatıldı.
- AA
- 02.01.2022 - 08:58
İzmir’in Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ TESPİT ETTİ
Polis ekipleri yerdeki kişinin Kadir Aydın (82) olduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İKİNCİ EL EŞYA SATIYORDU
İkinci el eşya sattığı tezgahının yanında ölü bulunan Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölüm ile ilgili inceleme başlatıldı.