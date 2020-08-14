Buca ilçesinde madde bağımlısı bir şahısla tartışan kişi veya kişiler, tartışmanın ardından şahsı tiner dökerek yaktı.

İzmir'in Buca ilçesinde saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 sokakta meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Z.K. (32), yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

TİNERİ ÜSTÜNE DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Z.K.’nin elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiler.

Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar Z.K.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de tinerciyi tiner dökerek yaktılar VİDEO









