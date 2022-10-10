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    İzmir'de tır ile çarpışan kepçenin operatörü hayatını kaybetti

    İzmir Tire'de tır ile çarpıştıktan sonra devrilen kepçenin operatörü 31 yaşındaki Ramazan Nas, yaşamını yitirdi.
    • 10.10.2022 - 18:51
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    İzmir'de tır ile çarpışan kepçenin operatörü hayatını kaybetti

    Bugün saat 14.30 sıralarında İzmir'in Tire- Torbalı karayolu kırsal Karateke Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, yolun solundaki akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan kepçeye arkadan gelen Muhammet A. (34) yönetimindeki 35 BDM 422 plakalı buğday yüklü tır çarptı.

    Devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

    Çarpmanın şiddetiyle kepçe devrilirken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kepçe operatörü Ramazan Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Nas'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yaralanmadan atlatan tır şöförü Muhammet A. ise gözaltına alındı.

    Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

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