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    İzmir'de tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde, polisin durdurduğu bir kişinin üzerindeki tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 07:48
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    İzmir'de tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekipleri, Çaldıran Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Y.'yi durdurdu.

    Yapılan aramada H.Y.’nin üzerinden tıraş makinesi ve kalem çıktı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, kalemi ve tıraş makinesini kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu.

    Tıraş makinesi ve kalemin içerisinde 2.69 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de tıraş makinesi ve kalemden uyuşturucu çıktı #1

     

     

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