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İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı

İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı

Kağıt rulo yüklü tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yanan kağıt rulolarının etrafa sıçraması ile alevler otluk alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.