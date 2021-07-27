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    İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı

    Kağıt rulo yüklü tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yanan kağıt rulolarının etrafa sıçraması ile alevler otluk alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 16:43
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    İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı

    İzmir’in Bergama ilçesinde, İzmir-Çanakkale otoyolu üzerinde Ovacık mevkisinde seyir halinde olan kağıt rulo yüklü tırda yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.

    Yanan kağıt ruloların etrafa saçılması ile alevler otoyol kenarında bulunan otluk alana sıçradı.

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 5 itfaiye aracı ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz sevk edildi.

    İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı VİDEO

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Önlem amacıyla yol trafiğe kapatıldı.

    İtafiye ekiplerinin yoğun çabaları ile tırdaki alevler kısa sürede söndürüldü.

    HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

    Otluk alana sıçrayan yangının büyümesi üzerine yangın helikopteri havadan alevlere müdahale etti.

    Uzun süren çalışmalar sonucu makilik alandaki yangın kontrol altına alındı.

    25 dönem makilik alanın ve arazi içerisinde bulunan bir konteynerin küle döndüğü öğrenildi.

    İzmir’de tırda başlayan yangın makilik alana sıçradı #1

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