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    İzmir'de Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

    İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış sonrası heyelan meydana gelmesiyle, Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 07:52
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    İzmir'de Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

    İzmir'de gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi.

    Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

    BÖLGEYE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

    Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.

    İzmir de Tire-İncirliova Karayolu nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı #1

    İzmir de Tire-İncirliova Karayolu nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı #2

    İzmir de Tire-İncirliova Karayolu nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı #3

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