- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
İzmir'de Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış sonrası heyelan meydana gelmesiyle, Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.
- DHA
- 16.10.2021 - 07:52
İzmir'de gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
BÖLGEYE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.
Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.