Euro
10.341
0.25%
Dolar
8.4652
0.11%
Altın
516.83
0.22%
Borsa
1.427
0%
Bitcoin
323.850
-2.41%
EXEN Coin
0.00
0.00%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

    Tır ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 07:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

    İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet Topuz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 55 GV 869 plakalı tırın dorsesine çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle sürücü Topuz ile arkasında yolcu konumunda bulunan Ali Karaduman yola savruldu.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Akçay Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Topuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yaralanan Karaduman ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Burada tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü #1

    TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kazada hayatını kaybeden Topuz'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır sürücüsü A. K. gözaltına alındı.

    İzmir de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü #2

    TRAFİK AKIŞI 1 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

    Caddenin araç trafiğine kapanması sonucu araç kuyruğu oluşurken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

    Çalışmalar sonucu caddede trafik akışı 1 saat sonra normale döndü.

    İzmir de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir