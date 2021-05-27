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- İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
- DHA
- 27.05.2021 - 07:25
İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan Mehmet Topuz idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.K. yönetimindeki 55 GV 869 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Topuz ile arkasında yolcu konumunda bulunan Ali Karaduman yola savruldu.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Akçay Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Topuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Karaduman ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada hayatını kaybeden Topuz'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır sürücüsü A. K. gözaltına alındı.
TRAFİK AKIŞI 1 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ
Caddenin araç trafiğine kapanması sonucu araç kuyruğu oluşurken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Çalışmalar sonucu caddede trafik akışı 1 saat sonra normale döndü.