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    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler

    İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 07:57
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 07:57
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    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler

    İzmir’de toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti.

    Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazıları ise sigara içti.

    Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler İZLE

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

    Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyenler, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler #1

    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler #2

    İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler #3

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