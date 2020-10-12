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İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler

İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler

İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.