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- İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler
İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler
İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.
- DHA
- 12.10.2020 - 07:57
- Güncelleme : 12.10.2020 - 07:57
İzmir’de toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazıları ise sigara içti.
Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.
İzmir’de toplu taşımada şarkı söyleyip, sigara içtiler İZLE
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyenler, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.