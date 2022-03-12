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    İzmir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    Bornova ilçesinde seyir halindeki otomobile araksındaki otomobilin çarpması sonucu 1 sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 10:28
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    İzmir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

    İzmir'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi yol ayrımında seyir halinde olan Servet Kaya (41) yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkasından gelen Ahmet U. idaresindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Servet Kaya'nın otomobili beton bariyerlere çarparken, diğer araç metrelerce sürüklendi.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Meydana gelen kaza nedeniyle Çevreyolu trafiği tamamen kapanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araç sürücüsü Servet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İzmir de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı #1

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ahmet U. ve Haydar C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

    Servet Kaya'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    TRAFİK AKSADI

    Öte yandan, kaza nedeniyle Karşıyaka yönünden Bornova istikameti yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı.

    Trafik akışının tek şeritte olması nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü.


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