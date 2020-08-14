İzmir'de trafik kazası sonrası yola kimyasallar döküldü

Bir kamyonun trafik kazası sonucu devrilmesinin ardından, kasasındaki varillerden çevreye yayılan kimyasal sıvılar için arındırma çalışması yapıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde P 51018 plakalı yabancı uyruklu tır, kasasında kimyasal madde bulunan 20 B 9811 plakalı kamyona arkadan çarptı.

KİMYASALLAR YOLA DÖKÜLDÜ

Şarampole devrilen kamyonun kasasındaki varillerde bulunan çeşitli cinslerdeki kimyasal maddeler duman ve koku yayarak yol kenarına dökülürken, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

ARINDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyoloji ve Nükleer (KBRN) ekibi, kimyasalların tespit ve arındırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kimyasalların bertaraf edileceği öğrenildi.