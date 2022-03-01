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    İzmir'de trafikteki araç, seyir halinde patladı

    Seyir halindeki otomobil patlamanın ardından alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 09:07
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    İzmir'de trafikteki araç, seyir halinde patladı

    Dün saat 19.30 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir sırasında patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası otomobil alev aldı. Sürücü otomobilini durdururken, olayı görenler yardıma koştu.

    Sürücüler alevleri söndürürken, sürücü hafif yaralandı, araçta hasar oluştu. Patlama anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    BİR ANDA PATLADI

    Görüntülerde, otomobilin arka kısmında bir anda patlama meydana geliyor ve araçta yangın çıkıyor. Bu sırada sürücü ani manevra yaparak, otomobilini durduruyor.

    Çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

    İzmir de trafikteki araç, seyir halinde patladı #1

    İzmir de trafikteki araç, seyir halinde patladı #2


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