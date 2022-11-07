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İzmir'de trafikteki yol verme kavgası
Yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışmada Burak S., silahla vurularak yaralandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 07.11.2022 - 20:39
İzmir'in Konak ilçesinde saat 12.40 sıralarında Plevne Bulvarı’nda bir anda ortam gerildi.
Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.
Cop ve silah da kullanılan kavgada Burak S., ayağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Ayağından yaralanan Burak S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
O anlar kaydedildi
Öte yandan kavga anları, o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.