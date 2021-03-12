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- İzmir'de trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'de trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
Bornova ilçesinde bir trans bireyin cansız bedeni, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu.
- İHA
- 12.03.2021 - 04:42
Gece saatlerinde Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, 36 yaşındaki trans birey Kadir Yüksel’in bulunduğu ikamete gelen bir yakını Yüksel’i evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde buldu.
ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Yüksel’in durumundan şüphelenen yakını olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulunurken, savcının incelemelerinin ardından Yüksel’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.