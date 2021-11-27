İzmir’de trans birey cinayeti

Trans birey A.Y. (22), tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

İzmir'de Basmane Gar önünde 22 yaşındaki A.Y. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, A.Y.'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan A.Y. ise yolun karşısına geçerek lokantadaki vatandaşlardan yardım isterken kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

ZANLI GÖZALTINDA

Kendisi gibi trans birey olduğu ileri sürülen Barış Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Bir görgü tanığının polisteki sabıkalılar dosyasındaki fotoğrafından teşhis ettiği Barış Ç.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'oto hırsızlığı', 'cinsel saldırı' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.