Euro
8.9302
0.07%
Dolar
7.4972
0.16%
Altın
418.65
0.42%
Borsa
1.57
0%
Bitcoin
420.749
1.76%
EXEN Coin
13.17
-3.09%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    İzmir'de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı

    Evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Mira Güneş takma isimli trans birey Kadir Yüksel cinayeti ile ilgili, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 08:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı

    İzmir’in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan ‘Mira Güneş’ adını kullanan trans birey Kadir Yüksel’in (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi.

    Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel’i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu.

    ÖLDÜRÜP, ÇEKYATIN İÇERİSİNE KOYDULAR

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.

    Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Yüksel’in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı #1

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 4 şüpheliyi tespit etti.

    Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, T.T., M.İ., S.G. ve L.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

    BİRİ SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.T., M.İ. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir