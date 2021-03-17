İzmir'de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı

İzmir'de trans birey cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı, biri serbest kaldı

Evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Mira Güneş takma isimli trans birey Kadir Yüksel cinayeti ile ilgili, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir’in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan ‘Mira Güneş’ adını kullanan trans birey Kadir Yüksel’in (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel’i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu.

ÖLDÜRÜP, ÇEKYATIN İÇERİSİNE KOYDULAR

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.

Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Yüksel’in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 4 şüpheliyi tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, T.T., M.İ., S.G. ve L.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

BİRİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.T., M.İ. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.