Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de trans bireylerin kavgası: Öldüresiye dövdüler

İzmir'de trans bireylerin kavgası: Öldüresiye dövdüler

Bir grup trans bireyin tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.