İzmir'in Konak ilçesinde, travesti ile kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde kimlikleri belirsiz travesti ile bir kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırıp, saçlarını çekti.

ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Yaşanan arbede sırasında yere düşen ikiliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgayı bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Kimlikleri öğrenilemeyen ikilinin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İzmir'de travesti ile kadının kavgası VİDEO

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