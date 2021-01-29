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    İzmir'de travesti ile kadının kavgası

    İzmir'in Konak ilçesinde, travesti ile kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 14:21
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    İzmir'de travesti ile kadının kavgası

    İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde kimlikleri belirsiz travesti ile bir kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırıp, saçlarını çekti.

    ÇEVREDEKİLER AYIRDI

    Yaşanan arbede sırasında yere düşen ikiliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgayı bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

    Kimlikleri öğrenilemeyen ikilinin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İzmir'de travesti ile kadının kavgası VİDEO

    İzmir de travesti ile kadının kavgası #1

    İzmir de travesti ile kadının kavgası #2

    İzmir de travesti ile kadının kavgası #3

    İzmir de travesti ile kadının kavgası #4

    İzmir de travesti ile kadının kavgası #5

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