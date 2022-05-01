İzmir'de trenin çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Arıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.

Yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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