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    İzmir'de trübünde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı karşılaşmada işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan taraftarın yoğun bakımdan çıkartıldığını açıkladı.
    • 01.12.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 20:55
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    İzmir'de trübünde yaralanan taraftar yoğun bakımdan çıktı

    İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan derbide saha olayları çıkmıştı.

    Bir taraftan stada ambulans şoförleri tarafından sokulan işaret fişeğinin isabet etmesi ile ağır yaralanmıştı.

    Yaralı taraftan yoğun bakımdan çıktı

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yaralı taraftarın yoğun bakımdan çıkarıldığını, tedavisine normal şekilde devam edileceğini duyurdu.

    Köşger paylaşımında, "Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Caner Çavdar’dan az önce müjdeli haberi aldım: olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı, tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi. Estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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