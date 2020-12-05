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- İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- AA
- 05.12.2020 - 16:50
Yunanistan unsurları tarafından 29 sığınmacı, Türk kara sularına geri itildi.
İzmir'in Foça ilçesinde durumu fark eden Sahil Güvenlik, harekete geçti.
Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
YUNANİSTAN GÖÇMENLERİ GERİ İTTİ
Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
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