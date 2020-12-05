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    İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • AA
    • 05.12.2020 - 16:50
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    İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından 29 sığınmacı, Türk kara sularına geri itildi.

    İzmir'in Foça ilçesinde durumu fark eden Sahil Güvenlik, harekete geçti.

    Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

    YUNANİSTAN GÖÇMENLERİ GERİ İTTİ

    Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İzmir'de ölümden kurtarılan 157 göçmen Çeşme’ye getirildi ViDEO

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