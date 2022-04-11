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    İzmir'de tutuklanan hırsızların çaldığı çelik kasa aranıyor

    Hurdacı kılığında girdikleri fırını soyan hırsızlar tutuklanırken, çaldıkları çelik kasa hala bulunamadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 13:24
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    İzmir'de tutuklanan hırsızların çaldığı çelik kasa aranıyor

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan bir fırın, hurdacı kılığına giren hırsızlar tarafından soyuldu.

    Hurdacı kılıklı 3 hırsız, ellerindeki anahtarla girdikleri fırında bulunan çelik kasayı el arabasına yükledi.

    İçinde para ve altın bulunan çelik kasanın çalınma anı kameraya yansırken, iş yerinin kapısını kapatan hırsızlar da dışarı çıktı.

    Kimlikleri tespit edildi

    İhbar üzerine gelen iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ekipler hem fırının hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıktan sonra şüphelilerin Gökhan K. ve Yasin K. olduğunu tespit etti.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli Karabağlar’da gözaltına alındı.

    İzmir de tutuklanan hırsızların çaldığı çelik kasa aranıyor #1

    2 hırsız tutuklandı

    Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Burada hakim karşısına çıkartılan Gökhan K. ve Yasin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Çelik kasa bulunamadı

    İHA'dan aktarıldığına göre; ekiplerin, para dolu kasayı bulmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

    İzmir de tutuklanan hırsızların çaldığı çelik kasa aranıyor #2


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