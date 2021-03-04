Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen hafif ticari araç, bir otomobil ve cezaevi nakil midibüsüne çarptı.

İzmir-Çanakkale karayolu Çaltılıdere Mahallesi yakınlarında E.E. yönetimindeki 35 AS 3515 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Araç bu sırada ise önce Mehmet Kahyaoğulları'nın kullandığı 06 AVE 85 plakalı otomobile, ardından da 35 ADR 186 plakalı cezaevi nakil midibüsüne çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Otomobil sürücüsü Mehmet Kahyaoğulları ve Nuray Çetinkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü sürücüsü E.E., otomobilde yolcu olarak bulunan D.K. ile nakil aracındaki 2 cezaevi görevlisi ise yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.E. ve D.K.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de üç araç kazaya karıştı: 2 ölü, 4 yaralı VİDEO